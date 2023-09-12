Кулеба: Передача Україні ракет Taurus - це лише питання часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Берлін рано чи пізно ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Taurus, і краще було б, щоб це сталося якнайшвидше.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві.
Кулеба зазначив, що це питання обговорювали під час зустрічі, і згадав, що питання "відкрите і просувається вперед у внутрішній німецькій дискусії".
Під час сесії запитань-відповідей глава МЗС висловив упевненість, що рішення рано чи пізно ухвалять.
"Ракети будуть, це лише питання часу. І я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були. Ми кажемо німецьким партнерам, що ми поважаємо вашу дискусію, ваші процедури. Але з усього, що ми знаємо про Taurus, немає жодних об’єктивних аргументів на користь того, щоб не давати їх. Якщо ви маєте якісь питання – ми готові позитивно відповісти… Чим швидше це станеться, тим ціннішим це буде. Все дуже просто", – сказав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023