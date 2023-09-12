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Кулеба: Передача Україні ракет Taurus - це лише питання часу

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Берлін рано чи пізно ухвалить рішення надати Україні далекобійні ракети Taurus, і краще було б, щоб це сталося якнайшвидше.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Кулеба зазначив, що це питання обговорювали під час зустрічі, і згадав, що питання "відкрите і просувається вперед у внутрішній німецькій дискусії".

Під час сесії запитань-відповідей глава МЗС висловив упевненість, що рішення рано чи пізно ухвалять.

"Ракети будуть, це лише питання часу. І я не розумію, чому ми гаємо час. Ми могли б зробити більше і врятувати більше життів українських військових і цивільних, якби ракети вже були. Ми кажемо німецьким партнерам, що ми поважаємо вашу дискусію, ваші процедури. Але з усього, що ми знаємо про Taurus, немає жодних об’єктивних аргументів на користь того, щоб не давати їх. Якщо ви маєте якісь питання – ми готові позитивно відповісти… Чим швидше це станеться, тим ціннішим це буде. Все дуже просто", – сказав він.

Кулеба, Taurus
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