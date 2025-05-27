Clash Report: Німеччина може зняти заборону на постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Уряд Німеччини вже найближчим часом може зняти заборону на постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє Clash Report.

За даними журналістів, передача таких ракет українським військовим відбудеться «з високою ймовірністю».

«Очікується, що Німеччина поставить 100-150 крилатих ракет Taurus, аналога британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG», – зазначено в повідомленні.

Там також заявили, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц уже усвідомив необхідність постачання Україні далекобійної зброї.