Мінфін залучив до державного бюджету понад 14 млрд грн

Міністерство фінансів 12 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 14,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив сьогодні понад 14,2 млрд грн в еквіваленті від проведеного аукціону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП - 495 млн грн під 17,80%, 4,136 млрд грн під 18,34% та 4,356 млрд грн - під 19,19%.

Також були розміщені облігації в євро на 143 млн євро під 4,78%.