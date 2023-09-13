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Мінфін залучив до державного бюджету понад 14 млрд грн

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Міністерство фінансів 12 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 14,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив сьогодні понад 14,2 млрд грн в еквіваленті від проведеного аукціону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП - 495 млн грн під 17,80%, 4,136 млрд грн під 18,34% та 4,356 млрд грн - під 19,19%.

Також були розміщені облігації в євро на 143 млн євро під 4,78%.

Мінфін, ОВДП
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