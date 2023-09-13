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Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) з 24 лютого 2022 року, передає УНН.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", - йдеться в указі №576/2023.

У рішенні РНБО від 30 серпня зазначено, що Кабміну доручили:

1) у тижневий строк – утворення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською державними адміністраціями, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медико-соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами) (далі – робочі групи);

2) у тримісячний строк – перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами); у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів;

3) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби;

4) у тижневий строк – розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

5) у тижневий строк – спільно з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій та Генеральним штабом Збройних Сил України вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема з урахуванням статті 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

6) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в указом, Зеленський поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський, ВЛК
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