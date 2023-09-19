Південна Корея надасть ЗСУ танки для розмінування та прориву ліній оборони противника, - ЗМІ

Південна Корея надасть Збройним силам України танки для розмінування територій та прориву ліній оборони противника.
Про це повідомляє портал Chosun із посиланням на заяву представника уряду країни.
Зазначається, що Україна отримає два танки K600 Rhinoceros. Ці машини здатні як знешкоджувати міни в тилу, так і створювати прохід в мінному полі на передній лінії бойових дій.
«Крім того, що ми вже надали Україні міношукачі, я хочу уточнити, що наш уряд нещодавно вирішив якнайшвидше надати два танки для розмінування території. Це наша відповідь на запити України та показник підтримки з боку президента Юн Сок Єля», – сказав неназваний представник уряду.
Журналісти, у свою чергу, зазначають, що ці танки оцінюються як найпотужніша техніка, яку Корея виділяла Україні з початку вторгнення росії.
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