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МКІП планує створити банк українських шрифтів

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Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) планує створити банк українських шрифтів та запровадити дизайнерський шрифт "Воля" на заміну російському шрифту "Іжиця", який використовується у внутрішніх документах, передає УНН з посиланням на МКІП.

“Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські. Ми маємо символи своєї суверенності та незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови”, – наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зазначається, що Верховна Рада України планує відмовитися від використання російського шрифту "Іжиця" та його похідних у своїх внутрішніх документах.

Натомість, у проекті постанови Верховної Ради пропонується впровадити дизайнерський шрифт "Воля", розроблений українською шрифтовою дизайнеркою Марчелою Можиною на основі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича.

«Писемність як складова мови є одним із елементів національної ідентичності. В Україні давно діє заборона на використання російської мови у документації, тож варто позбутися і російської системи гліфів, тобто шрифтів. МКІП запланував проведення відбору та формування банку унікальних українських шрифтів», – зазначив Ростислав Карандєєв.

Крім того, український шрифт повинен мати такі характеристики:

  • Впізнаваність: він повинен бути легко ідентифікованим як український, навіть якщо не читається.
  • Історичне підґрунтя: він повинен відображати українську культуру та історію.
  • Графічна унікальність: він повинен відрізнятися від інших кириличних шрифтів.
  • Привабливість: він повинен бути приємним для читання та сприйняття.
  • Інклюзивність: він повинен бути доступним для людей з усіма видами порушень зору.
  • Технічна сумісність: він повинен легко інтегруватися в цифрове середовище.

До роботи над створенням такого шрифту залучені такі фахівці:

Вчені та дизайнери з Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Українські шрифтові дизайнери, такі як Шостя Віталій Костянтинович, Стадниченко Дмитро Сергійович, Чебаник Василь Якович, Шевченко Андрій, Гдаль Богдан Володимирович, Ткачов Кирило, Харик Віктор, Садко Євген та інші.

Воля, МКІП, шрифти
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