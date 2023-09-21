мо рф: У Нагірному Карабаху загинуло кілька російських миротворців

У Нагірному Карабаху 20 вересня обстріляли авто з російськими миротворцями, вони загинули. Про це повідомляють росЗМі з посиланням на міноборони рф.
Зазначається, що це трапилося під час їхнього повернення зі спостережної посади в районі населеного пункту Джанятаг.
Для з'ясування всіх обставин на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів.
Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для "відновлення конституційного ладу" почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху.
Також повідомлялося, що бойові дії в Нагірному Карабасі припинені за посередництва командування російського миротворчого контингенту 20 вересня.
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