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мо рф: У Нагірному Карабаху загинуло кілька російських миротворців

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У Нагірному Карабаху 20 вересня обстріляли авто з російськими миротворцями, вони загинули. Про це повідомляють росЗМі з посиланням на міноборони рф.

Зазначається, що це трапилося під час їхнього повернення зі спостережної посади в районі населеного пункту Джанятаг.

Для з'ясування всіх обставин на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для "відновлення конституційного ладу" почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху.

Також повідомлялося, що бойові дії в Нагірному Карабасі припинені за посередництва командування російського миротворчого контингенту 20 вересня.

Нагірний Карабах
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