Радбез Вірменії: Пашинян та Алієв зустрінуться у Гранаді

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян вирушить із робочим візитом до Брюсселя для підготовки зустрічі прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Гранаді.

"У Брюсселі 26 вересня запланована зустріч Григоряна з радниками президента Франції, канцлера Німеччини, глави Євроради і помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим для підготовки зустрічі лідерів (Пашиняна і Алієва - ІФ-У) у Гранаді 5 жовтня", - заявили у пресслужбі Радбезу Вірменії.

У Гранаді 5 жовтня передбачена п'ятистороння зустріч за участю прем'єр-міністра Вірменії, президента Азербайджану, президента Франції, канцлера Німеччини та голови Євроради.

17 вересня Пашинян заявив журналістам, що угоду про мир з Азербайджаном не буде підписано на зустрічі в Гранаді

"На жаль, ні. Якби було передбачено підписання документа, це б означало, що ми вважаємо, що цей документ відповідає збалансованому інтересу Вірменії, і ми готові його підписати", - сказав Пашинян.