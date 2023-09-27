Україна отримала від США перелік пріоритетних реформ

США в рамках діалогу, який триває з Україною й іншими сторонами, надали перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку.
Про це повідомила пресслужба посольства США.
Зазначається, що цей список був наданий як основа для консультацій із українським урядом й ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з євроінтеграції.
У дипвідомстві процитували президента США Джо Байдена, який під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав:
"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати".
25 вересня "Українська правда" повідомила, що Білий дім відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги. Також лист був відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю й на адресу Офісу президента України.
У документі прописані пріоритети на 0-3 місяців, 3-6 місяців, один рік і 18 місяців.
Зокрема, йдеться про функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.
Також документ стосується змін у роботі Міністерства оборони України і силових відомств.
Видання зазначало, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.
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