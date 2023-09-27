Норвегія виділить Україні 1 мільярд крон на гуманітарну допомогу

Влада Норвегії виділить 1 мільярд норвезьких крон (приблизно 92 млн доларів США) на гуманітарну допомогу Україні напередодні зими.

Про це йдеться у заяві уряду країни.

«Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни росії. Зусилля українського народу щодо боротьби зі щоденними атаками були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну військову зиму», – заявила міністр закордонних справ Аннікен Хуітфельдт.

У заяві зазначено, що кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найбільш вразливим категоріям населення: людям похилого віку, дітям, біженцям та внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, йдеться про надання житла, їжі, води, медичних засобів, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захисту від сексуального та гендерного насильства.

В уряді додали, що з моменту повномасштабного вторгнення росії Норвегія надала Україні понад 3,5 млрд норвезьких крон (понад 320 млн доларів США) на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країнах.