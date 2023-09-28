Павлюк: Плани щодо мобілізації в Україні поки що незмінні

Плани щодо мобілізації в Україні поки що незмінні, але будуть залежати від дій агресора та ситуації на фронті, сказав перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк на форумі "Demine Ukraine Forum" щодо розмінування території України.
Павлюк зазначив, що наразі поки що мобілізаційні плани не змінюються, але все залежатиме від викликів зі сторони держави-агресора. За його словами, задача кожного чоловіка - захищати державу, тому до цього треба готуватися та бути готовим.
"Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але, ви самі розумієте, це все залежить від агресора та від ситуації, яка складатиметься на фронті", – зазначив Павлюк.
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