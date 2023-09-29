МВС: В Україні спостерігається ріст випадків шахрайств та наркоманії

Рівень злочинності в Україні за час повномасштабного вторгнення знизився на 10-15%, водночас спостерігається ріст випадків шахрайств і проблема наркоманії.
Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, слова якого наводить пресслужба міністерства, пише УНН.
«По всіх злочинах практично, ми тримаємо достатньо серйозну планку, якщо порівнювати час з початком широкомасштабної війни, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків», – заявив Клименко.
За словами міністра, наразі спостерігається зростання кількості шахрайств. Тож зараз триває розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Також посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.
Ще одним викликом, за словами голови МВС, є боротьба з поширенням наркотиків.
«У будь-якій країні, що має соціальні, економічні проблеми, саме проблема наркоманії посідає одне з перших місць. Тож разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована насамперед на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво і поширення наркотичних речовин», - заявив Клименко.
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