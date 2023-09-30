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Зварич: Україна та Польща зможуть прийти до взаєморозуміння і тематика зерна не буде їх розділяти

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Між міністрами сільського господарства України та Польщі відбулася телефонна розмова, під час якої українська сторона надала свої пропозиції щодо вирішення спірних питань. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в ефірі Українського радіо.

"Ми домовилися про те, що десь через тиждень-два знову буде телефонна розмова наших міністрів. І, можливо, вже на цій розмові з'являться якісь конкретні відповіді з польської сторони щодо того, як нам рухатися далі", - сказав дипломат.

Зварич упевнений, що обидві країни зможуть прийти до взаєморозуміння і тематика українського зерна не буде їх розділяти.

"Я вірю, що ніщо не змінить нашого стратегічного підходу до розвитку відносин із Польщею. Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це лише маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною та Польщею. А переважна більшість питань, дійсно, розвивається дуже позитивно. І ще раз наголошую, що це все заслуга українського і польського народу, оскільки ми сьогодні близькі, як ніколи раніше", - зазначив посол.

Зварич
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