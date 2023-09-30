Зварич: Україна та Польща зможуть прийти до взаєморозуміння і тематика зерна не буде їх розділяти

Між міністрами сільського господарства України та Польщі відбулася телефонна розмова, під час якої українська сторона надала свої пропозиції щодо вирішення спірних питань. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в ефірі Українського радіо.
"Ми домовилися про те, що десь через тиждень-два знову буде телефонна розмова наших міністрів. І, можливо, вже на цій розмові з'являться якісь конкретні відповіді з польської сторони щодо того, як нам рухатися далі", - сказав дипломат.
Зварич упевнений, що обидві країни зможуть прийти до взаєморозуміння і тематика українського зерна не буде їх розділяти.
"Я вірю, що ніщо не змінить нашого стратегічного підходу до розвитку відносин із Польщею. Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це лише маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною та Польщею. А переважна більшість питань, дійсно, розвивається дуже позитивно. І ще раз наголошую, що це все заслуга українського і польського народу, оскільки ми сьогодні близькі, як ніколи раніше", - зазначив посол.
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