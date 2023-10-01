ЦНС: окупанти на ТОТ скуповують у фермерів зерно за заниженими цінами

російські загарбники на тимчасово окупованій території Херсонської області скуповують у фермерів зерно за заниженими цінами з метою подальшого перепродажу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
«росіяни продовжують наживатись на українських фермерах і вигадують нові схеми заробітку. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку «Херсонський агропромисловий кластер», яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, що нижчі ринкових. Далі зерно передають дотичним до гауляйтерів структурам, які перепродують його за ринковими цінами, привласнюючи різницю.
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