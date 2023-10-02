Австрія все ще імпортує газ з рф

Австрія все ще імпортує дві третини свого газу з російської федерації. Про це свідчать дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії на платформі energie.gv.at.

Відповідно до опублікованих даних, у липні 2023 року імпорт природного газу з рф до Австрії становив 66% від загального газового імпорту. З початку повномасштабного вторгнення Австрія купувала 79% свого газу в рф.

Частка імпорту з неросійських джерел становить 34% та складається в основному з норвезького газу та скрапленого природного газу (СПГ), а також невеликих обсягів газу з Північної Африки та Центральної Азії. Імпорт газу з інших джерел здійснюється переважно через Німеччину та Італію.

За даними платформи, станом на вересень газові сховища Австрії заповнені на 94,33%. Це більше, ніж Австрія спожила у 2022 році.

Варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Австрія почала використовувати "нейтралітет" у питанні війни для збагачення і продовжує купувати газ у росії. Відень не хоче відкрито підтримувати москву, але й остерігається шкоди відносинам, що десятиліттями приносили гроші.