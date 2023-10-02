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Вперше за 30 років ООН відправила місію до Нагірного Карабаху

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Організація Об’єднаних Націй вперше за 30 років відправила місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters.

Мета місії - ознайомлення із ситуацією на місцях і визначення гуманітарних потреб жителів. До складу місії входять представники різних агентств організації.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів" для "відновлення конституційного ладу". Того ж дня Баку назвав умови припинення операції, серед яких капітуляція та роззброєння формувань у регіоні. 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію щодо припинення вогню.

Азербайджан оголосив про відновлення суверенітету у Нагірному Карабасі, а його мешканці, переважно етнічні вірмени, почали масово залишати регіон.

Також стало відомо, що невизнана Нагірно-Карабаська республіка (Арцах) припинить своє існування з 1 січня 2024 року.

Нагірний Карабах, Дюжаррик
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