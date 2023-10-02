Вперше за 30 років ООН відправила місію до Нагірного Карабаху

Організація Об’єднаних Націй вперше за 30 років відправила місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters.

Мета місії - ознайомлення із ситуацією на місцях і визначення гуманітарних потреб жителів. До складу місії входять представники різних агентств організації.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів" для "відновлення конституційного ладу". Того ж дня Баку назвав умови припинення операції, серед яких капітуляція та роззброєння формувань у регіоні. 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію щодо припинення вогню.

Азербайджан оголосив про відновлення суверенітету у Нагірному Карабасі, а його мешканці, переважно етнічні вірмени, почали масово залишати регіон.

Також стало відомо, що невизнана Нагірно-Карабаська республіка (Арцах) припинить своє існування з 1 січня 2024 року.