Дученко: До кінця 2023 року варто очікувати збільшення цін на хліб і хлібобулочні вироби

До кінця 2023 року в Україні варто очікувати збільшення цін на хліб і хлібобулочні вироби на 5-10%.
Про це повідомляє президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) і директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі для видання Delo.ua. При цьому подорожчання почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%.
Він наводить галузеву статистику за липень 2023 року, де вказані середні ціни на найбільш популярні хлібобулочні вироби, а саме:
Головними проблемами українських пекарів є з збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку. Наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь може недоотримати майже 1 млн тонн пшениці 2-го класу, зазначає Юрій Дученко.
На ціну хліба і хлібобулочних виробів впливатиме здорожчання енергоносіїв і пального через повернення його оподаткування. Крім того, на сьогодні пекарі отримують низькі зарплати, тому можливість їх підвищення є вкрай важливою для збереження кадрового потенціалу хлібопекарської галузі.
Вищеперелічені фактори стануть передумовами для росту цін на хліб та хлібобулочні вироби в межах 5-10% до кінця року, констатував президент ВАП.
Згідно з даними Держстату, з початку року хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1%, до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні, а батон - на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023