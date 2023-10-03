New York Times: росія готується до випробувань крилатої ракети з ядерним двигуном

росія може готуватися до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що останнім часом на одному з російських архіпелагів в Арктиці фіксується надзвичайна активність військ рф. Пересування літаків та транспорту вказує на те, що країна-окупант або готується до проведення випробувань, або вже їх провела.

Журналісти зазначають, що аналіз супутникових даних схожий на такі ж дані, що фіксувалися під час проведення росіянами випробувань ракети «Буревісник» у 2018-2019 роках.

Згідно зі звітом «Ініціативи щодо зменшення ядерної загрози», ця ракета є «зброєю другого удару стратегічної дальності», призначеною для запуску після ядерних ударів. На думку експертів, якщо ця ракета буде використана у воєнний час, вона зможе знищити великі міські райони та військові об'єкти.

На знімках, зроблених вранці 20 вересня, видно безліч транспортних засобів, що знаходяться на стартовому майданчику бази, у тому числі вантажівка з причепом, яка, зважаючи на все, відповідає розмірам ракети. Укриття від негоди, яке зазвичай прикриває конкретний стартовий майданчик, було перенесено приблизно на 15-20 метрів. Опівдні трейлер зник, а укриття повернули на вихідне місце.

Хоча про конструкцію «Буревісника» поки що відомо мало, російський диктатор володимир путін заявляв, що ракета нібито працює на атомній енергії. Журналісти зазначають, що усі 13 тестових запусків «Буревісника» завершувалися провалом.