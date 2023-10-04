ЦНС: Процес мобілізації на ТОТ контролюватиме дмитро медведєв

російська влада має намір мобілізувати додатково 130 тисяч осіб. Заходи з примусової мобілізації хочуть провести і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти вже сформували мобілізаційний план та поставили відповідального за його виконання.
За даними спротиву, процес мобілізації контролюватиме заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, який у вересні приїжджав до Донецької області.
У ЦНС додали, що найбільше чоловіків планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у Криму.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023