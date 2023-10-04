ЦНС: Процес мобілізації на ТОТ контролюватиме дмитро медведєв

російська влада має намір мобілізувати додатково 130 тисяч осіб. Заходи з примусової мобілізації хочуть провести і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти вже сформували мобілізаційний план та поставили відповідального за його виконання.

За даними спротиву, процес мобілізації контролюватиме заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, який у вересні приїжджав до Донецької області.

У ЦНС додали, що найбільше чоловіків планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у Криму.