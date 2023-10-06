ЄР: Єреван офіційно визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради (ЄР).
Зазначається, що президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
«Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року», – йдеться у повідомленні.
Напередодні стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився взяти участь у зустрічі в Іспанії у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.
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