Дуда: Напад на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України

Польський президент Анджей Дуда в неділю заявив, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській повномасштабній агресії проти України, оскільки відволіче від неї увагу світу.
Таку думку Дуда висловив у недільному етері Polsat News, його цитує державне інформагентство РАР, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України", Дуда відповів ствердно.
"Це, безумовно, сприяє росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, водночас застерігши, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.
Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції.
"Теми, які ми обговорювали останнім часом – прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту – стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", – вважає він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023