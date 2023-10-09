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Дуда: Між Польщею та Україною немає дипломатичного конфлікту

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Переговори та відносини між Польщею та Україною тривають та не були призупинені. Між двома країнами немає дипломатичного конфлікту. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Do Rzeczy у неділю, 8 жовтня.

Дуда сказав, що поляки обрали його для представництва інтересів держави, забезпечення безпеки та миру. За його словами, Польща відреагувала рішуче, коли "зерно з України заполонило ринок" і завдало шкоди інтересам польських фермерів.

"Переговори та відносини між Польщею та Україною тривають. Їх взагалі не призупинено. Між нашими країнами немає дипломатичного конфлікту. Коли потрібно, ми завжди спілкуємося з президентом Зеленським, і це ніколи не було проблемою. Я буду говорити з президентом Зеленським, коли буде потрібно", – підкреслив Дуда.

Президент Польщі заявив, що буде реагувати, коли дії України "будуть небезпечними для Польщі".

Дуда
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