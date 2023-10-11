ФДМУ виставив на приватизацію протезно-ортопедичне підприємство

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Аукціон відбудеться 18 жовтня. Стартова ціна – 49,4 млн грн.
Це перше протезне підприємство, яке ФДМ виставив на приватизацію. У Фонді наголосили, що однією з обов'язкових умов придбання підприємства є збереження профілю його діяльності впродовж 10 років. Також інвестор повинен погасити накопичені борги.
"Останні роки компанія знижує показники роботи та скорочує штат. Якщо у 2020 році тут працювало 87 осіб, то сьогодні майже вдвічі менше – 47. Обсяг реалізації продукції скоротився з 31,7 млн у 2020 році до 11,5 млн у першому півріччі 2023. Більше того, поточна кредиторська заборгованість становить майже 4,2 млн грн", – пояснили причину продажу у Фонді держмайна.
До лоту входять:
За інформацією ФДМ, в Україні існує близько 40 приватних компаній, які виготовляють протези і ортези. Фонд держмайна вважає, що приватизовані протезні підприємства з новими власниками, інвестиціями, технологіями, будуть сильними конкурентами на ринку. Крім того, приватні інвестори зможуть залучати досвідчених протезистів, які сьогодні працюють в державних компаніях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023