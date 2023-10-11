ФДМУ виставив на приватизацію протезно-ортопедичне підприємство

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Аукціон відбудеться 18 жовтня. Стартова ціна – 49,4 млн грн.

Це перше протезне підприємство, яке ФДМ виставив на приватизацію. У Фонді наголосили, що однією з обов'язкових умов придбання підприємства є збереження профілю його діяльності впродовж 10 років. Також інвестор повинен погасити накопичені борги.

"Останні роки компанія знижує показники роботи та скорочує штат. Якщо у 2020 році тут працювало 87 осіб, то сьогодні майже вдвічі менше – 47. Обсяг реалізації продукції скоротився з 31,7 млн у 2020 році до 11,5 млн у першому півріччі 2023. Більше того, поточна кредиторська заборгованість становить майже 4,2 млн грн", – пояснили причину продажу у Фонді держмайна.

До лоту входять:

три одиниці нерухомого майна площею 3031 м²

шість транспортних засобів

виробниче обладнання.

За інформацією ФДМ, в Україні існує близько 40 приватних компаній, які виготовляють протези і ортези. Фонд держмайна вважає, що приватизовані протезні підприємства з новими власниками, інвестиціями, технологіями, будуть сильними конкурентами на ринку. Крім того, приватні інвестори зможуть залучати досвідчених протезистів, які сьогодні працюють в державних компаніях.