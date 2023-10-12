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Жовква розповів, коли почнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС

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Переговори про вступ України до Євросоюзу мають початися у першому півріччі 2024 року.

Про це у середу, 11 жовтня, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

"Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС", – написав він.

За словами Жовкви, головування Бельгії не обмежиться лише символізмом. Він підкреслив, що союзник підтримуватиме Україну з самого "інституційного серця" Євросоюзу.

У свою чергу міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в ефірі телемарафону, що країни-члени Євросоюзу можуть поставити Україні додаткові умови для початку переговорів про вступ.

"Найбільш скептичні держави зараз підтримують рух України до початку переговорів. Ми тут відчуваємо підтримку, але будемо домовлятися з кожною державою окремо", – сказала вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що, можливо, до кінця року Україні буде потрібно реалізувати додаткові домовленості, які будуть виникати у держав-членів як додаткова умова для початку переговорів.

Де Кроо
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