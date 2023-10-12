ППО та боєприпаси: Остін назвав пріоритети у питанні допомоги Україні

Для США пріоритетними питаннями щодо допомоги Україні є додаткові системи ППО та боєприпаси для артилерії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками «Рамштайну-16», передає кореспондент УНН.

В Остіна запитали, коли США передадуть Україні ракети ATACMS, проте він заявив, що говорити про них сьогодні нічого не буде.

«Про ATACMS я нічого не буду сьогодні говорити, але ми зосереджені на тому, що ми вважаємо Україні найбільш потрібно. Це ті речі про, які говорив сьогодні Зеленський. А він говорив про потребу додаткових систем ППО та додаткові боєприпаси до артилерії. Це є пріоритет і ми цим займаємося», - розповів Остін.