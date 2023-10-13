Wall Street Journal: Одночасно із контрнаступом Україна знищує російську логістику

Одночасно із контрнаступом на землі Україна проводить ще одну, потенційно важливішу кампанію – знищує російську логістику.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначається у статті, українські сили знищують російські командні центри, склади боєприпасів та лінії матеріально-технічного забезпечення. рф покладається на них, щоб продовжувати свою загарбницьку війну. При цьому Україна бʼє по логістичних частинах рф і під час наступу на півдні та сході. Використовуються західні системи для ударів в тилу ворога. Київ може робити ставку на те, щоб послабити російські сили настільки, щоб розрізати окупаційні сили на півдні.

Проте удари по логістиці зс рф неможливі без просування військ на землі. Чим далі просувається ЗСУ, тим ближче можна ставити далекобійні системи такі як артилерію, ракети, БПЛА та реактивні системи залпового вогню. росія усвідомлює загрозу, тому почала будувати нову залізничну лінію через тимчасово окупований Маріуполь. Також Україні потрібно мати потужну розвідку, щоб знати, куди рухаються, або де знаходяться важливі для ураження цілей.

Видання стверджує, що Україна хоче повторити тогорічний успіх, коли завдавалися удари по важливих вузлах російських окупантів замість намагання атакувати кожен танк. Головна мета – розірвати сухопутний коридор між Кримом та сходом України. Це підірве здатність рф до оборони півдня.

Перепонами для України є обмеженість засобів ураження, бо треба багато артилерійських засобів, до того ж рф посилює свої передові позиції й підтягує резерви. Якщо США передадуть ракети Atacms, то це може допомогти змінити баланс. Вони точні, а у випадку касетної версії, здатні уражати більшу територію.