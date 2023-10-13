Камишін: Після закінчення війни головним експортним продуктом України може стати зброя

Після закінчення повномасштабної війни головним експортним продуктом України може стати зброя. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.
«Ми 20 років будували аграрну країну, йшли шляхом житниці Європи. На жаль, весь світ нам показав, що ця модель не може бути довгострокова, живуча. Ми війною вимушені будувати оборонно-промисловий комплекс. Але це ще й можливість для нас, як для країни стати арсеналом вільного світу. Якщо ми як держава сфокусуємося на оборонці і дамо можливість цій галузі розвиватися, я впевнений, що ми побудуємо найсильніший обороно-промисловий комплекс», - розповів Камишін.
Він вважає, що перспективність цієї галузі демонструє виробництво дронів.
«В дронах ви побачили, що відбулося за пів року. Сьогодні ви бачите, що місяць до місяця кратно зростає вітчизняне виробництво. Більшість того, що летить за межі України – це вироблено в Україні, більшість того, що на сьогодні летить на лінії фронту це вже вироблено в Україні», - сказав Камишін.
Він заявив, що найближчі шість місяців, щомісячно буде кратне зростання вітчизняного виробництва.
«Ви побачите, найближчі шість місяців, щомісячно буде кратне зростання вітчизняного виробництва. Я впевнений, що по іншим напрямках ви так само будете бачити результат. Ми про них мовчимо і будемо мовчати, але все більше вітчизняного виробництва з’являється на фронті. Для нас, як для країни – це може бути головним експортним продуктом після закінчення війни. Я хочу дочекатися моменту, коли наші «Стугни», БТРи, дрони поїдуть на експорт. Повірте мені, це стане головним експортним продуктом для країни», - сказав Камишін.
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