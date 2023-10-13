ПАРЕ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував ПАРЄ за таке рішення. "Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини москви неминуче", - написав Зеленський у соцмережі Х (раніше - Twitter) у четвер.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ПАРЄ також закликала всі країни-члени Ради Європи та інші парламенти визнати Голодомор геноцидом українського народу.

"Я дякую ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу. Важливо також, що ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це морально, історично та політично правильний вчинок", - написав Кулеба в соцмережі Х.