Салліван розповів про новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України

Новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України "значно перевищуватиме $2 млрд". Про це сказав радник адміністрації США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі CBS.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив в ефірі недільної програми Face the Nation компанії CBS, що новий пакет військової допомоги з озброєннями для Ізраїлю та України "буде значно перевищувати 2 мільярди доларів".

Він сказав, що президент США Джо Байден цього тижня вестиме інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення нового пакету військової допомоги.

Ухвалення законів у Конгресі США залишається заблокованим через кризу з обранням спікера Палати представників.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того у укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроекту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

13 жовтня Республіканська партія висунула кандидатуру конгресмена від штату Огайо Джима Джордана на посаду спікера Палати представників.