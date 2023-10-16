МЗС Китаю: Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити «колективне покарання народу Сектора Газа».
Про це керівник МЗС КНР заявив у розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом.
«Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази», - сказав міністр.
Очільник відомства додав, що обидві сторони мають уникати дій, що ведуть до ескалації ситуації, та повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів.
Згідно зі словами Вана, Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Гази.
Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності якнайшвидшого впровадження «рішення про дві держави» та заявив про готовність його країни співпрацювати з Саудівською Аравією й іншими арабськими країнами для підтримки «справедливої справи Палестини з відновлення її національних прав» і повернення палестинського питання «на правильний шлях створення двох держав».
Своєю чергою Фейсал вказав на глибоку стурбованість Саудівської Аравії загостренням протистояння між Палестиною та Ізраїлем і засудив напади на мирних жителів.
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