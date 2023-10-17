Кабмін схвалив постанову щодо проведення масової оцінки земель

Кабінет міністрів схвалив постанову №1078 про пілотний проєкт із проведення масової оцінки земель. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.
Масову оцінку земель буде використано як базу оподаткування плати за землю, пояснюється в урядовому документі.
У рамках пілота буде створено геоінформаційну систему масової оцінки земель, інтегровану з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру.
Система автоматично розраховуватиме та оновлюватиме показники оцінки земельних ділянок по всій території України.
Тривалість реалізації проєкту – 11 місяців.
Постанова Кабміну розроблена відповідно до пункту 1-2 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про оцінку земель", згідно з яким має бути затверджено Порядок реалізації пілотного проєкту щодо проведення масової оцінки земель.
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