Кабмін схвалив постанову щодо проведення масової оцінки земель

Кабінет міністрів схвалив постанову №1078 про пілотний проєкт із проведення масової оцінки земель. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

Масову оцінку земель буде використано як базу оподаткування плати за землю, пояснюється в урядовому документі.

У рамках пілота буде створено геоінформаційну систему масової оцінки земель, інтегровану з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру.

Система автоматично розраховуватиме та оновлюватиме показники оцінки земельних ділянок по всій території України.

Тривалість реалізації проєкту – 11 місяців.

Постанова Кабміну розроблена відповідно до пункту 1-2 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про оцінку земель", згідно з яким має бути затверджено Порядок реалізації пілотного проєкту щодо проведення масової оцінки земель.