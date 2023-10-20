Маск спростував новину про закриття соцмережі X в Європі

Власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск після появи публікації про розгляд ним можливості виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове законодавство ЄС, спростував її, назвавши новину "абсолютно неправдивою".

Маск розкритикував Business Insider як "несправжнє видання", пише УНН.

"Чергове абсолютно неправдиве від Business Insider. Це не справжнє видання", - зазначив він у соцмережі X.

Сайт Insider повідомив в середу, що власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск розглядає можливість виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи в регіоні.