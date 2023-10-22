Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У росії держслужбовців усіх рівнів пересадять на авто російських та китайських брендів

99

Міністерство промисловості і торгівлі росії підготувало список автомобілів для пріоритетного використання держслужбовцями усіх рівнів, у якому лише російські та китайські бренди і жодного авто західного виробництва.

Про це з посиланням на мінпромторг рф повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Загалом у списку відомства шість марок автомобілів, із яких п’ять російських – Lada, «Москвич», Aurus, Evolute та УАЗ, і один китайський бренд Haval, чиї автомобілі збриються на території росії.

При цьому, йдеться в повідомленні, кілька моделей «Москвич» і Еволют, рекомендованих російським чиновникам, також виробляються із використанням широко\ номенклатури китайських комплектуючих.

Як відомо, західні автовиробники популярних серед російських чиновників авто, таких як німецькі Mercedes-Benz, BMW, Audi, американський Ford та інші минулого року впродовж перших місяців від початку повномасштабної агресії Москви проти України згорнули виробництво і продажі нових авто в росії та вийшли з ринку країни-агресора.

автомобілі
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 22 октября 2023
Суббота, 21 октября 2023
Пятница, 20 октября 2023
Четверг, 19 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023