У росії держслужбовців усіх рівнів пересадять на авто російських та китайських брендів

Міністерство промисловості і торгівлі росії підготувало список автомобілів для пріоритетного використання держслужбовцями усіх рівнів, у якому лише російські та китайські бренди і жодного авто західного виробництва.

Про це з посиланням на мінпромторг рф повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Загалом у списку відомства шість марок автомобілів, із яких п’ять російських – Lada, «Москвич», Aurus, Evolute та УАЗ, і один китайський бренд Haval, чиї автомобілі збриються на території росії.

При цьому, йдеться в повідомленні, кілька моделей «Москвич» і Еволют, рекомендованих російським чиновникам, також виробляються із використанням широко\ номенклатури китайських комплектуючих.

Як відомо, західні автовиробники популярних серед російських чиновників авто, таких як німецькі Mercedes-Benz, BMW, Audi, американський Ford та інші минулого року впродовж перших місяців від початку повномасштабної агресії Москви проти України згорнули виробництво і продажі нових авто в росії та вийшли з ринку країни-агресора.