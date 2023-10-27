Гетьманчук: Якщо ЄС не висуне нові умови, то Україна має підстави для початку переговорів про вступ

Якщо країни-члени Євросоюзу не почнуть висувати нові рекомендації для України, то в неї є основа для позитивної оцінки Європейською комісією та схвалення рішення про початок переговорів про вступ у грудні.
Таку думку в коментарі Укрінформу висловила засновниця та директорка Центру “Нова Європа” Альона Гетьманчук.
На її переконання, Україна має підстави для того, щоб Єврокомісія надала позитивну оцінку, і на основі неї ЄС на саміті в грудні зможе схвалити політичне рішення про початок вступних переговорів.
Гетьманчук пояснила, що рекомендації Єврокомісії вимагають тільки їх виконання, а не імплементації реформи загалом. Як приклад, вона згадала пункт стосовно Конституційного суду, в якому вимагається впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів, а не вся реформа органу.
“Якщо ми говоримо саме про виконання цих рекомендації, то переважно вони виконані, і в Єврокомісії є абсолютні підстави. Повірте, оцінка наших експертів більш критична, ніж була усна оцінка Єврокомісії в червні цього року”, – зазначила директорка Центру.
Водночас вона застерігає від того, щоб після оцінки Єврокомісії в Україні не відбувся відкат у реформах, на що можуть звернути увагу деякі країни перед прийняттям рішення в грудні. По-друге, аналітикиня попереджає, що деякі прискіпливі країни можуть запропонувати ще якісь рекомендації, наприклад, вже для вступних переговорів.
“Ми, як Центр, комунікуємо з тими країнами ЄС, які розглядають цю можливість, щоб не було цього… Ми вважаємо, що під час вступного переговорного процесу буде набагато більше важелів робити ті чи інші речі і виконати не просто рекомендації, а імплементувати власне реформи”, – наголошує Гетьманчук.
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