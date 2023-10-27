Експерт: росіяни створюють нову ядерну загрозу

росія продовжує атакувати Україну з повітря. Протягом двох днів окупанти цілять по Хмельниччині. москва намагається влучити у Хмельницьку АЕС. Вона - найближча до Європи.

росія знову почала бити по енергетичній інфраструктурі. Повітряних атак буде лише більше до зими. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"росіяни два дні підряд били по Хмельницькій області. Їх цікавить атомна електростанція. Тут немає інших варіантів. Б'ють туди, бо вона розташована найближче до Європи. росіяни створюють нову ядерну загрозу", - сказав Черник.

Це новий виток ударів по енергоінфраструктурі України, пояснив експерт.

"Нічого не змінилося. Була перерва на літо. Тому що в таких ударах не було сенсу. Бити росіяни починають тоді, коли електроенергія потрібна найбільше - восени і взимку. Тому ці удари вже почалися. І цілі у росіян залишаються такими, які були ще минулого сезону", - додав Черник.

росіяни змінюють тактику - першими кидають дрони, а за ними ракети. Для цього є кілька причин, наголосив експерт.

"Це потрібно їм для виснаження нашої протиповітряної оборони. Залп Patriot коштує від мільйона доларів до трьох. Залежно від комплектації. Інші ракети можуть коштувати від 300 тисяч до мільйона. А дрон коштує 20 тисяч. І його вимушені збивати ракетою за 100 тисяч доларів. Це ефективна тактика. І варто очікувати збільшення ракетних ударів ближче до зими", - уточнив Черник.