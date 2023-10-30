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Подоляк прокоментував заяву новообраного прем'єра Словаччини про мирні переговори з рф

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У Європі зрозуміли, що Україна не дозволить рф рухатися далі. Тож тепер можна міркувати про якісь ефемерні матерії.

Такою думкою поділився радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі каналу "FreeДом", коментуючи заяву новообраного прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про мирні переговори з рф.

"Тут два підвисновки таких - перше, спокійно ставимося до будь-яких публічних дискусійних заяв тих чи інших представників різних політичних еліт різних, різних національних політичних еліт - вони орієнтуються на свій електорат, вони орієнтуються на свій внутрішній політичний порядок денний", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що після 600 днів війни в Європі абсолютно точно розуміють - "Україна не дозволить росії кудись йти".

"І далі можна спокійно міркувати про якісь там ефемерні матерії, ну і відповідно вести дискусії, що важливіше - шматок ковбаси на столі сьогодні з більшою жирністю чи сметани з вищою жирністю, ну, чи гарантії того, що все-таки є певні глобальні правила, за якими всі мають жити і строго їх дотримуватися", - сказав радник.

На його думку, на це варто реагувати спокійно.

"Треба вести переговори з нашими партнерами, у нас є хороша, виражена проукраїнська коаліція, куди входять багато європейських країн, в тому числі вони точно розуміють, що потрібно робити з точки зору подальших подій і по лінії фронту і в цілому підтримки України, і відповідно вони це будуть продовжувати робити", - додав Подоляк.

Подоляк, Фіцо
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