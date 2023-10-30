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Дикий: Війну можна було б закінчити ще 2022 року

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Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий вважає, що якщо б Захід швидше поставляв Україні зброю, то війну можна було б закінчити ще 2022 року. Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Євген Дикий зазначив, що якщо б країни Заходу не тягнули б зі зброєю та швидше передавали все необхідне, то війну в Україні можна було б закінчити ще 2022 року. Натомість цього не сталось і тоді в рф оголосили мобілізацію.

«Орки набрали 400 тисяч гарматного м'яса, засипали його сюди. І це повністю змінило хід війни, затягнуло її на рік. І невідомо, скільки це триватиме», – сказав він.

Аналітик вважає, що зараз Захід перестає цікавитись війною проти України, що є природнім.

«Втома є, цікавість спадає, але є певна частина західного політикуму, який розуміє наслідки того, що станеться, якщо виграє росія», – вважає він.

Дикий
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