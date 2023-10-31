Опитування: 81% українців вважають, що вибори треба проводити після війни

81% українців вважають, що вибори треба проводити після війни. Водночас 16% переконані, що бойові дії не є перешкодою для волевиявлення.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Натомість 16% українців дотримуються думки, що вибори вже мають проводитися попри війну.

Зазначається, що у всіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни

Людям також запропонували відповісти на запитання щодо ставлення до онлайн-голосування. Вперше це запитання громадянам ставили у листопаді 2021 року. Відтоді думки українців суттєво не змінилися.

Більшість українців і раніше, і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

"Вибори – це і спосіб "очищення" влади від тих, хто не виправдав очікувань, і безумовно підтвердження легітимності. Ми зараз спостерігається наростання внутрішньої критики до центральних органів влади, і особливо населення зацікавлене в оновленні парламенту та Уряду (водночас при збереженні високого рівня довіри президенту). Проте якщо раніше в історії України наростання критики йшло поруч із наростанням вимог негайних виборів, то зараз українці наполягають, що пріоритет – це Перемога, вибори – не на часі і мають бути проведені вже після завершення війни. Тобто для українців відкладання виборів не означає, що влада втрачає легітимність, а електоральне "очищення" влади українці готові відкласти на період після Перемоги", - коментують результати опитування соціологи.

Вони додають, що вибори, де мільйони громадян не беруть участь, а голосування відбувається у сумнівний з точки зору довіри громадськості спосіб (онлайн), можуть бути визнані нелегітимними, а разом з цим це буде ударом по легітимності центральної влади України.

Зауважимо, як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), 62% українців вважають, що проводити в України вибори слід тільки після війни, скільки б цього не довелося чекати.

Нагадаємо при цьому, що згідно результатів опитування соціологічної служби Центру Разумкова від 21-27 вересня, негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні у 2024 році (якщо до цього не завершиться війна з Росією) 63,8% українців.