Мінекономіки: З початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів

З початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За минулий тиждень, 454 підприємці отримали кредити в рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" на суму 1,9 млрд грн.
Згідно з повідомленням, найбільший обсяг кредитів був взятий на антикризові цілі - 60,2 млрд грн, а також на антивоєнні цілі - 54 млрд грн. Додатково, було видано 28 млрд грн на рефінансування попередніх кредитів, 37,9 млрд грн на поповнення оборотного капіталу і 19,7 млрд грн на інвестиційні цілі.
Зазначається, що аграрії отримали 35,3 млрд грн кредитів для підтримки своєї діяльності, а торговельні компанії взяли 4,6 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
За програмою найчастіше кредитуються підприємства, які діють у сферах:
Серед регіонів лідерами за обсягами укладених кредитних угод є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.
На сьогодні програму підтримує 45 банків, при цьому найбільшу кількість кредитів видавали такі банки як "Приватбанк" (34,2 тис.), "Ощадбанк" (10,9 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).
Зауважимо, отримання кредитів у великій сумі свідчить про активність підприємців і їхню віру в перспективи економічного розвитку в Україні. Це може допомогти стимулювати розвиток різних секторів економіки, створюючи нові можливості для інвестицій, інновацій та росту.
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