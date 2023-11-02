Укравтопром: У жовтні українці придбали автомобілів більше, ніж торік

У жовтні громадяни України придбали понад 5700 нових легкових автомобілів, що на 83% більше, ніж торік. Про це повідомив Укравтопром.

Зазначається, що відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 штук. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилась на 40%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 одиниць. На третій позиції в рейтингу Skoda - 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW - 461 авто (+255%). А замикає лідерську п’ятірку Renault - 432 авто (+60%).

Також до топ-10 жовтня увійшли такі марки: Nissan - 309 одиниць; Hyundai - 240; Mercedes-Benz - 224 авто; Mazda - 220; Peugeot - 200 одиниць.

При цьому, титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster - 387 реєстрацій.

Загалом із січня по жовтень 2023 року українці придбали та поставили на облік 49600 нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.