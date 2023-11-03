Залужний: росіяни повинні усвідомлювати, що війна триває і в Криму, адже він є частиною нашої країни

Україна вже била по території тимчасово анексованого Криму з допомогою ракет ATACMS.

Вперше це сталося 30 жовтня, коли було знищено стратегічно важливий об'єкт ППО ворога в Оленівці на мисі Тарханкут, того ж дня прозвучали вибухи й у Севастополі. Про це у колонці для The Economist написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний наголосив, що півострів залишається вразливим місцем російського диктатора володимира путіна.

"Це стрижень його проєкту відновлення імперії, і його легітимність ґрунтується на поверненні його до росії", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний наголосив, що росіяни повинні усвідомлювати, що війна триває і в Криму, адже півострів теж є частиною нашої країни.