Санду: Курям на сміх, що рф викладає нам уроки демократії

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала тимчасову заборону на мовлення в країні шести телевізійних каналів і реакцію рф на цей крок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє point.md.

Коментуючи звинувачення росії в обмеженні свободи слова через це рішення влади, Санду зазначила, що всі громадяни Молдови можуть почути критику на адресу уряду, чого не почуєш в рф.

"Курям на сміх, що рф, яка вигнала або закрила всі вільні ЗМІ, викладає нам уроки демократії. Ми не беремо уроки демократії у кремля", – заявила Санду.

За її словами, Кишинів цікавить думка міжнародної спільноти і своїх громадян. Вона додала, що в міжнародних рейтингах Молдова має набагато кращий вигляд, ніж росія і навіть деякі держави ЄС, коли йдеться про свободу преси.

"Це рішення спрямоване на стримування незаконного фінансування, тому що саме про це йдеться. Усі ці телеканали, за роз'ясненнями уряду та КНС, фінансуються нелегальними грошима і, відповідно, займаються пропагандою та розколом, а це не те, чим мають займатися ЗМІ. Преса повинна забезпечувати правильну та об'єктивну інформацію", – підкреслила Санду.