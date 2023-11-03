Арестович пропонує миритися з росією

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович зробив досить неоднозначну заяву. Він вважає, що війна з росією фактично зайшла в глухий кут і «нам потрібно миритися».
Про це Арестович заявив в ефірі програми на YouTube-каналі Ходорковський LIVE у четвер, 2 листопада.
«Фактично, глухий кут у війні. Тому що ні росія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз...Далі переведення це в партер, стаціонарний фронт, нескінченні і безглузді вбивства один одного...Народ починає це розуміти. Я вважаю, нам треба миритися. Виходити на мирні переговори. Стабілізувати», – заявив Арестович, коментуючи ситуацію на фронті в Україні.
При цьому він додав, що «ці переговори мають бути чесними та паритетними».
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