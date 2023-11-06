У Північній Кореї попереджають про можливу ядерну війну

У неділю, 5 листопада, Північна Корея заявила, що військова співпраця між Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Японією увійшла в «дуже небезпечну стадію», яка може поставити Корейський півострів на межу ядерної війни.
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на найбільшу державну газету КНДР Rodong Sinmun.
«Ніхто не може гарантувати, що військова співпраця між цими трьома країнами (США, Японією та Південною Кореєю) не призведе до «ядерної війни та третьої світової війни», – ідеться у повідомленні головного рупора Пхеньяна.
Водночас у державному виданні КНДР оголосили про «найсильнішу стратегію відповіді», яка полягає в наявності ядерної зброї. Свою діяльність в цьому напрямку Північна Корея називає «самообороною» для того, щоб «ретельно захистити себе від розпалювання війни ворогом» і «захистити мир і стабільність у регіоні».
Цією заявою комуністична влада КНДР, очевидно, відреагувала на військові навчання, які на початку жовтня провели США, Японія та Південна Корея та які передбачали заборону морського руху у водах на південь від Корейського півострова, щоб посилити координацію безпеки проти загроз Північної Кореї.
Окрім того, цього ж дня Північна Корея оголосила про нове державне свято 18 листопада – на честь минулорічного успішного випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17, яку військові аналітики прозвали «ракетою-монстром».
У Північній Кореї заявили, що цим запуском було продемонстровано світові «велич ядерної держави світового рівня та країни, яка володіє найпотужнішою міжконтинентальною балістичною ракетою».
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