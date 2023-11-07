Укргазвидобування пробурила дві високодебітні газові свердловини

Компанія Укргазвидобування з групи Нафтогазу пробурила дві високодебітні свердловини. Одна з них – розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, інша – експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років, повідомила пресслужба компанії.

Разом вони збільшили добовий видобуток компанії на 500 000 куб. м газу.

Місце буріння розвідувальної свердловини визначили завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

Друга свердловина − на "старому" родовищі, яке має поклади з високим залишковим потенціалом, але складну геологічну будову. Результати буріння цієї свердловини дали змогу збільшити видобуток газу щодо родовища на 156 000 куб. м, а також уточнити геологічну будову родовища та намітити подальші плани щодо буріння наступних свердловин.

"Ми продовжуємо працювати як з новими, так і старими родовищами, і бачимо, що наші підходи показують ефективність: на цих родовищах це вже не перші успішні високодебітні свердловини, які додають суттєвий плюс до загального видобутку компанії", − сказав з цього приводу Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора Укргазвидобування.

Нафтогаз не повідомляє, на яких родовищах ведуться роботи. У 2023 році Україна має намір видобути 13,5 млрд куб. м газу.