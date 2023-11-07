ФГВФО затягує виплату людям особистих коштів, які зберігалися в банку, що ліквідується

Частина фізичних осіб, чия зарплата та особисті кошти зберігалися на карткових і поточних рахунках у банку «Конкорд» на момент ухвалення регулятором рішення про ліквідацію, досі не можуть отримати ці кошти, незважаючи на те, що Фонд гарантування вкладів заявив про повне завершення виплат вимог третьої черги кредиторів, куди входять фізособи. Люди не розуміють, де їхні гроші і коли вони зможуть їх отримати.

УНН вдалося зв'язатися з кількома людьми, чиї гроші «зависли» на транзитних рахунках, та розпитати про те, як така ситуація виникла, та яка перспектива отримання цих коштів найближчим часом.

Як уже писав УНН, йдеться про майже дві сотні фізосіб, серед яких вкладники та деякі вже колишні співробітники «Конкорду».

У коментарі УНН своєю історією поділилася ексспівробітниця банку «Конкорд» (працювала до початку процесу ліквідації банку), мешканка Харкова Ніна, яка після того, як дізналася про рішення регулятора ліквідувати банк, спробувала переказати отриману нею перед цим зарплату, а також особисті кошти, що зберігалися на картці, на рахунок в іншому банку. Але гроші зникнувши з однієї картки не з'явилися на іншій, а зависли в процесі переказу на транзитному рахунку.

«Я дивлюся, що гроші списалися, пішли. Я чекаю – коли вони прийдуть, а вони не приходять. Ну, думаю, протягом 3 банківських днів. Я якось спочатку навіть не звернула на це увагу. Раніше одразу приходили гроші, а зараз ні…. А наступного дня вже в додаток (банку «Конкорд» - ред.) я не змогла зайти і перевірити. Ніхто не міг зайти – відключили додаток (ліквідаційна комісія банку – ред.). І відповідно, де ці гроші зависли було не зрозуміло. Вони просто зависли», - розповіла Ніна.

Пізніше їй вдалося з'ясувати, що гроші застрягли на транзитному рахунку – фактично, між двома банками.

«Як нез'ясовані платежі. Я здивувалася – чому нез'ясовані, адже вони йшли чітко, за реквізитами, чітко на карту. Ось як вони зависли?» - задається Ніна питанням.

Пізніше жінка сподівалася отримати свої кошти в період, коли ФГВФО здійснював закриття виплат для 6 черги кредиторів, до якої відносяться вимоги клієнтів банку (фізичних осіб, зокрема й фізосіб-підприємців), які не є пов'язаними з банком особами, а їхні платежі або платежі на їхнє ім'я було заблоковано – ред.).

«Банк не банкрут, і я подумала, що все виплатять – прикро, але почекаємо», - розповіла Ніна.

Але як виявилося, і в 6 черзі її виплати не було. Фонд гарантування вкладів, вирішив доповнити 6 чергу реєстром змін, куди можливо буде внесено кошти, що опинилися на транзитних рахунках, і тим часом розпочав виплату вже 7 черги.

«А наше все зависло», - каже Ніна, уточнюючи, що таких як вона багато і всі вони не розумію, коли чекати на повернення коштів, незважаючи на те, що подали до Фонду всі необхідні заяви.

Слова Ніни підтверджує і клієнт банку «Конкорд» Ольга, яка також спробувала вивести свої гроші після повідомлення про рішення ліквідувати банк, але в момент, коли платежі ще можна було здійснити. Ольга каже, що також подала заяву, але коли зможе повернути свої кошти – не має ані найменшого поняття.

«Фонд мовчить, банки-партнери, які здійснюють виплати, кажуть, що нічого немає», - розповідає Ольга.

Людей турбує повна відсутність розуміння – чи внесуть їх хоч у якусь чергу і коли це станеться. Спочатку, як уточнює Ніна, на «гарячій лінії» Фонду їй просто відповіли, що її немає в реєстрах тих, хто має право на виплати – вона подала відповідну заяву, що, втім, процес не прискорило. Зазначимо ж, що швидкість розв'язання цього питання повністю залежить від Фонду, оскільки робота з транзитними рахунками в цьому разі не регламентована нормативною базою – фактично, питання полягає в тому, щоб «узяти і зробити».

За інформацією агентства, серед тих, хто досі не отримав виплати, є й ті, хто зараз захищає Україну від російської військової агресії.

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «АКБ «КОНКОРД» з 1 серпня 2023 року. Виплати почалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, становила 647 млн грн.

Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи було погоджено виплату в розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цим групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомої черги («інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги становить 564,2 млн грн.