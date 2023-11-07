Нафтогаз просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах

Компанія «Нафтогаз України» просить споживачів звертати увагу на колір полумʼя в газових побутових приладах. Він має бути виключно блакитним, в усіх інших випадках варто звертатися до газової служби. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку. Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю», – пояснили в «Нафтогазі».
Існує кілька причин, чому полумʼя на газових побутових приладах не блактине.
Причин цього може бути кілька:
«Отже, перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах – звернутися до служби газу», – наголошується в повідомленні.
Зазначається, що за низький тиск у системі відповідають облгази. Саме оператори ГРМ усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу – 104.
У компанії також зауважили, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, наприклад, пожеж чи отруєння.
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