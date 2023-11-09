Подоляк прокоментував російські пропагандистські "ідеї фікс" щодо України

Війна не переходить в затяжний формат, Україна не піде на переговори на умовах росії, а санкції проти рф працюють.
Ці російські фейки розвінчав радник Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
"Чотири головні пропагандистські ідеї фікс росії в останні тижні: «заморожений конфлікт», «переговори», «санкції не працюють», «серед військово-політичного керівництва України розкол»...
Перекладаю з російсько-пропагандистської на об'єктивну: «рф категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту», «рф потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій», «ресурсне виснаження росії надто очевидне, військові виробництва депресовані, відбувається постійний пошук витратників в Ірані/КНДР», «рф категорично хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти»", - написав Подоляк у Telegram.
Подоляк зауважив, що немає й не буде переходу війни в затяжний формат (переговори про обсяги зброї тривають, інвестиції у виробництва йдуть, стратегії корегуються).
Радник Офісу Президента також запевнив, що Україна на піде на переговори на умовах росії, оскільки це не закінчить війну а, навпаки, масштабує її.
Також Подоляк заявив, що санкції проти рф працюють, однак потрібно подолати обхід росіянами обмежень за допомогою третіх країн.
Крім того, за словами радника Офісу Президента, військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках – Ставка, Військовий кабінет – та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих технологій знищення російських окупантів.
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