Олівер Варгеї: Розширення ЄС не впливає на внутрішню реформу

Європейський Союз може прийняти нових членів із чинними договорами і правилами, оскільки розширення та внутрішня реформа ЄС на це не впливають - вони не є взаємно обумовленими процесами.
Про це заявив єврокомісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, пише LB.ua з посиланням на Європейську правду.
Єврокомісар сказав, що хоча у ЄС і обговорюють інституційні реформи, але водночас зауважують, що між реформою і розширенням немає взаємної обумовленості.
"ЄС готовий до розширення з існуючим комплексом договорів і правил, і ми маємо бути спроможні розширитися, прийняти нових членів навіть на основі існуючих договорів. Звісно, потрібно думати, як вдосконалюватися, як еволюціонувати – але не тому, що наближається розширення, а тому що нам потрібно покращувати Євросоюз. Тож це дві окремі дискусії і їх варто залишати окремими", – зазначив Варгеї.
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