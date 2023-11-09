МО та МЗС проводять операцію з порятунку українців з сектору Гази

Головне Управління розвідки Міноборони проводить спільну з Міністерством закордонних справ операцію з порятунку українців з сектору Гази. Операція проходить під загальним керівництвом президента, повідомило відомство.

"Операцію з порятунку українців за наказом міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України", – пише військова розвідка.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектору Гази вдалося евакуювати першу групу українських громадян – 43 особи, які зараз перебувають у безпеці на території Єгипту. Президент зазначив, що евакуація триває.

Глава держави додав, що Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Президентка Молдови Мая Санду висловила вдячність за допомогу лідерам Румунії та України, вона зазначила, що місія з евакуації тривала майже місяць.